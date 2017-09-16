圍堵北韓 美議員：在台部署飛彈防禦系統

2017-09-16

〔駐美特派員曹郁芬／華府十四日報導〕北韓再度朝日本射飛彈，美國眾議院外交關係委員會議員迪桑提斯今天在「全球台灣中心」演說時表示，美國在飛彈防禦方面領先北韓，愈多盟邦部署飛彈防禦系統愈好，美國也應提供台灣飛彈防禦系統，有些反對美國在盟邦這麼做的國家，並沒有在北韓問題上幫助美國，這樣做或許可以給中國壓力，讓他們挺身而出。他相信北韓擁有核武後，極有可能對伊朗等國家輸出以換取現金。

美國退休將領葛瑞格森則在會中指出，北韓議題現在主導了美國的亞洲政策，日韓開始談論重新部署戰術核武，其實是對美國核子保護傘的不信任，如果北韓的飛彈發展威脅到台灣，美國也要考慮讓台灣部署飛彈防禦系統，美國的亞洲盟邦愈堅強愈好。

曾任國防部中國科長的石明凱說，如果美國能出售神盾艦給台灣，今天台灣在北韓核武危機上可以扮演更重要的角色，但台灣目前部署的長程預警雷達也有強大功能。

不過，曾在歐巴馬政府擔任國防部亞太副助理部長的鄧志強，則不贊成讓台灣介入北韓核武問題，主張台灣應專注於海島防衛，將資源和精力用於對付中國的軍力威脅。他說，川普今年底訪問中國時，北韓問題會成為川習會的焦點，如果中國的表現令川普失望，是否會為美台關係打開新的倡議與合作契機，值得關注。