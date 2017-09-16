日人不得安寧 韓僑老神在在

2017-09-16

部分新幹線一度停駛

〔編譯張沛元／綜合十五日外電報導〕繼上月底北韓試射彈道飛彈飛越日本北海道上空後，日本全國瞬時警報系統（J Alarm）十五日再度啟動，警告可能受到北韓試射飛彈影響地區的民眾避難，部分列車也基於安全，一度停駛與誤點。日本民眾在擔心害怕之餘只覺得無奈，大歎此後永無寧日；僑居日本的南韓人則說，太過緊張或太過無感都不行。

北韓的彈道飛彈飛越北海道南部襟裳岬上空後，J Alarm立即對包括北海道、本州北部的青森縣與岩手縣等十二個道與縣發出避難警告，要求民眾進入屋內或地下室掩護，社區廣播、電視台以及手機也傳達類似訊息。JR東日本在來線全線以及東北、上越等新幹線一度全線停止，北海道新幹線延誤九分鐘；札幌市地下鐵、仙台市地下鐵，以及連接東京市與茨城縣的筑波快線也因此延誤數十分鐘，但日航與全日空的國內與國際航班則未受影響。鄰近北韓飛彈飛行路線的北海道帶廣機場官員松浦信也（譯音）說，旅客都相當冷靜，「沒受影響我們都鬆了一口氣」。

儘管日本官方也已確認無飛彈殘骸落入日本境內，但日本民眾對飛彈警報從發佈到可能遭到攻擊，只有短短幾分鐘時間逃命避難，深感無奈，特別是北海道居民。襟裳町的船老闆齋藤吉宏（譯音）以「嚇人」、「難以適應」來形容北韓又試射飛彈，畢竟他有十六艘船在飛彈飛行路徑下的海域作業；釧路的漁業官員高橋與一（譯音）說，當局要他們逃到堅固的建築物內避難，但他們在海岸工作的同僚幾分鐘內根本跑不到室內找掩護，「已經發生兩次了……我們今後將不得安寧。」

「反正又不會掉下來」

相較之下，旅日南韓人對北韓再度蠢動顯得老神在在，認為日本政府與媒體過於大驚小怪。鎖定旅日韓僑的免費刊物Hanto的發行人黃貴成說，對北韓試射飛彈無須過度反應，但覺得「反正又不會掉下來」也有問題；不能過於習慣北韓的威脅，仍須保持一定的緊張感，最重要的是，做好避難訓練與維持日常生活。襟裳町的齋藤也說，儘管當地民眾開口閉口一提到北韓飛彈就說「好可怕」，但也沒人真的因此不幹活了。