文在寅上任4月 金正恩11度挑釁

北韓15日再次發射彈道飛彈飛越日本上空，這已是北韓在南韓文在寅政府成立後的第10次飛彈挑釁。以下為北韓今年5月以來的核彈與飛彈挑釁大事紀。
▲2017年5月14日：從平安北道龜城地區發射1枚「火星12型」中長程彈道飛彈（IRBM）。
▲2017年5月21日：從平安南道北倉地區發射1枚「北極星2型」中程彈道飛彈（MRBM）。
▲2017年5月27日：疑似從咸鏡南道宣德地區發射1枚「KN6型」防空飛彈。
▲2017年5月29日：從江原道元山地區發射1枚「飛毛腿ER級」地對艦飛彈。
▲2017年6月8日：從江原道元山地區發射數枚地對艦巡弋飛彈。
▲2017年7月4日：從平安北道方峴地區發射1枚洲際射程的「火星14型」彈道飛彈。
▲2017年7月28日：從慈江道武坪地區發射1枚洲際射程的「火星14型」彈道飛彈。
▲2017年8月26日：從江原道旗桿嶺一帶發射3枚短程彈道飛彈。
▲2017年8月29日：從平壤市順安地區發射1枚「火星12型」中遠程彈道飛彈，飛越日本後，於北太平洋墜落。
▲2017年9月3日：在咸鏡北道豐溪里核子試驗場進行第6次核子試驗，宣布試爆氫彈頭成功。
▲2017年9月15日：從平壤市順安地區發射1枚彈道飛彈，據南韓軍方探測，飛彈飛行3700公里，最大高度770公里。
資料來源：韓聯社