金正恩狂射火星 全為核彈

2017-09-16

自信靠核武 能與美交易

〔編譯茅毅／綜合報導〕聯合國安理會十一日才無異議通過迄今制裁北韓的最嚴厲決議，但平壤十五日清晨照樣發射飛彈，有分析認為，北韓似乎對其「火星十四型」洲際彈道飛彈（ＩＣＢＭ）和「火星十二型」中長程彈道飛彈（ＩＲＢＭ）的性能愈來愈有自信，逐漸把「火星」系列彈道飛彈當作對抗國際施壓的「外交牌」，而十五日的試射正顯示，北韓領袖金正恩目前決心完成核彈計畫，直到平壤能藉此與華府一對一談判時，取得美方讓步。

中國官媒環球時報十五日評論即寫道，北韓「不大可能有膽量對美國及其盟邦發動先制攻擊」，其發展核武旨在「維持體制和政權的延續。」

掌權6年 搗彈逾80次

自金正恩二○一一年掌權以來，北韓試射飛彈已逾八十次，搭載新型發動機的火星十二型於五月首度試射，當時採行旨在提高發射角度的「高飛軌道」，飛行高度達二一一一．五公里，顯示其技術已大幅進步。

北韓十五日的試射，表明其不惜本國經濟承受重大壓力，也要加快發展核武及飛彈技術的強硬立場，安理會的最新制裁決議未列入將給予北韓致命打擊的全面石油禁運，平壤可能因此認為，中、俄不會坐視其政權崩潰，故堅定繼續挑釁國際社會的策略。

專家認為，北韓數十年來發展的飛彈及核武計畫，已距離成功愈來愈近，現階段並沒有讓金正恩甘願將其放棄的實際誘因，一連串試爆與試射的時機，可能出於平壤之精心算計，直到目標達成。南韓仁濟大學教授金淵哲（Kim Yeon-chul，譯音）認為，平壤一再我行我素，最終目的在於增加其與美方談判時的籌碼，藉此獲取諸如美方願承認北韓為「合法」擁核國家、美軍撤離南韓之類的退讓，北韓近來愈來愈頻繁的挑釁舉動，可被解讀為北韓相信，只要其核武計畫完全成熟，它就能與美國達成交易。

日本放送協會（ＮＨＫ）十四日報導即指稱，美國與北韓官員本週在瑞士舉行的一個國際安全論壇場邊「密談」，該論壇於十一至十三日舉行，北韓外務省北美局副局長崔康一（Choe Kang-il，譯音）與前美國國務院助理國務卿李維亞（Evans Revere）進行會談，會談內容並未公開，崔康一對記者一連串相關提問均三緘其口。

試爆氫彈 已跨關鍵門檻

美國戰略司令部司令海頓（John Hyten）十四日表示，他認為北韓於九月三日確實進行氫彈試爆。此前，平壤雖堅稱已成功試爆氫彈，但美國等西方國家一直未加以證實。專家曾指出，北韓當時的核試為兩階段爆炸，為氫彈之特點。海頓強調，他雖非核子科學家，但據軍方觀察到的規模，以及他所看見之報告，當時確有兩次爆炸，對他而言即是氫彈的定義。