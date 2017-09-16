中生共諜周泓旭 判1年2月

2017-09-16

〔記者張文川／台北報導〕今年三月間，國內驚爆首宗中國學生共諜案，政大企管研究所畢業生周泓旭受中共指示來台發展共諜組織，試圖以每季一萬美元（約新台幣卅萬元）吸收我外交部一名年輕官員赴日本、新加坡交付機密資料；台北地院昨依國家安全法「為敵發展組織未遂罪」判處周一年二月有期徒刑，本案可上訴。

來台「為敵發展組織」

周生在檢調偵查時自白認罪，法院審理時卻翻供稱是被調查員利誘、律師誤導，「出於對自由的渴望才認罪」，強調自己向外交官說的話全是吹牛，是遭對方設局陷害；但合議庭傳喚調查員和律師作證後，認定周認罪是出於自由意志，且清楚交代策反細節，過程中也都主動聯繫，故不採信其說法；在押的周生昨被提訊到庭，聆判後面無表情還押。

判決書指出，廿九歲周生來自中國遼寧省，二○○九年就讀浙江大學時，曾到淡江大學擔任交換學生數月，二○一二年進入政大攻讀碩士，去年七月畢業，今年二月再以「台灣詠銘國際公司」董事身分入台。

周生二○一四年參加中國上海的兩岸交流活動時，結識中共李姓黨務人員，接受餐敘招待後，被指示來台物色、引介我國政府人員或具社會影響力人士出國與李見面，並招待旅宿費及提供報酬，以發展、建立組織。

每季1萬美元 誘我外交官

周生認為我外交部某年輕官員符合吸收條件，二○一六年間多次約對方單獨見面或電話聊天，聽聞對方抱怨職場前景不佳即見縫插針，一方面建議對方續留原職務，另一方面則提議可引介替中國官員工作，每季可獲約一萬美元報酬。

周生建議該官員赴日本、新加坡自由行，會安排中方官員在當地見面洽談合作詳情，機票、住宿皆免費，並指導該官員會晤時應注意的細節以及付款方式，但始終未獲對方同意。

周泓旭今年三月九日被捕，收押禁見，台北地檢署七月六日起訴，法院續押迄今。合議庭指出，周生危害我國國家安全的程度不低，依國安法「為敵發展組織罪」的最重刑期為五年，未遂犯減刑後最重可判兩年半，加上合議庭認定周泓旭在偵查中的自白有效，再減刑一半，因此量刑一年二月。