強化總統維安 國安局購爆閃眩光燈

2017-09-16

〔記者羅添斌／台北報導〕總統府日前發生歹徒持刀闖入並且砍傷憲兵事件，總統府已強化各項衛哨部署措施。政府高層官員透露，國安局已針對國安局及特勤單位衛哨、正副總統特勤警衛勤務進行檢討，並採購「非致命性防衛眩光燈」等多項防衛設備，除可對有心人士侵擾國安單位營區產生嚇阻作用，對正副總統的特勤警衛安全部署，增加防衛設備運用的靈活性。

強力脈衝光波 可導致暫時失明

據指出，「非致命性防衛眩光燈」外觀看似大型的手電筒，可提供強力照明功能，還具有強力脈衝光波的紅藍光爆閃功能，重要的軍政據點或是重要警衛對象在外行程，遭遇到不理性的群眾抗爭事件，非勸導作為就可制止時，就可開啟使用，以強力爆閃燈光讓侵擾營區的歹徒，暫時出現視覺障礙，並因為暫時無法睜開眼睛而失去攻擊性。

高層官員強調，國安局已在本週採購多套「非致命性防衛眩光燈」，除可用在國安局局本部，也可部署應用在正副總統官邸及相關警衛據點；若正副總統在外行程遇有大型群眾抗爭事件時，特勤人員也可機動隨行攜帶使用。

國安局局本部衛哨早期是由荷槍實彈的憲兵擔任，其後因應國內民主發展成熟，武裝憲兵退到第二線，第一線改由便衣警衛擔任，並持用非致命性的電擊棒，去年十月開始改用氣動式鎮暴手槍，配備塑膠子彈、催淚塑膠子彈。

國安局副局長王德麟去年十月在立院答詢說，國安局衛哨配備氣動式鎮暴槍，不是要致命、傷人，而是有效攔阻入侵者。

高層官員認為，採購各項新式非致命性的防衛設備，可以讓維安人員在因應各項突發事件時，增加防衛設備運用的靈活性，有多一點的選擇，避免因為抗爭衝突事件時傷及無辜。