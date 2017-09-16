中媒爆料挽手照 李凈瑜痛斥栽贓

2017-09-16

〔記者彭琬馨／台北報導〕「李明哲案」十一日於中國湖南開庭審理，中國網媒昨爆料，在李案審判期間，在中國的李妻李凈瑜疑似與同行的司改會申訴中心主任蕭逸民互動親暱、挽手逛街。李凈瑜昨晚痛批中國製造白色恐怖，光天化日之下栽贓，是「邪惡之邦」。

為防中方竊聽 近距談話

李凈瑜強調，此照片是她為營救丈夫而與工作夥伴蕭逸民低聲討論。蕭逸民也說，中國目的就是要「打擊李明哲，製造李凈瑜是壞女人的形象」。

中國媒體「華傳媒」昨報導「網友爆料：李明哲之妻李淨瑜與一男子在岳陽親密逛街」新聞，指有網友在微博爆料，李明哲開庭期間，有民眾拍到李凈瑜與一男子挽手親密逛街的照片，經查證，此男子為陪同李女赴中的民間司改會申訴中心主任蕭逸民。

李凈瑜透過台權會新聞群組回應，她此行赴中，全程遭中國國台辦人員跟隨，當時未入鏡的還有海基會與中方官員。蕭逸民受訪時強調，當時兩人身旁還有許多中方情資人員，李凈瑜因為很怕被帶走，所以「講話靠得比較近」，從照片可以看出「這是他們情資人員拍的」，因李案可能這兩天要宣判，中方此時放出這個消息，目的就是要弄給李明哲看、轉移焦點。

中方監控照片 刻意扭曲

蕭逸民表示，李凈瑜得知此事後第一時間很生氣，認為應召開記者會澄清，她也擔心李明哲在中國得知此事「不知道會想什麼」。

李明哲救援大隊也對外發表聲明，指拍照者應是中國的國安人員，在對街監控，這張挑選過的照片刻意不讓國台辦人員入鏡，兩人當時即將要進入建設銀行，李凈瑜上前拉住蕭逸民，交代「等一下要問有沒有網路銀行」、「在台灣可不可以匯款」以及其他不便公開的機密事項，為了怕被國台辦與國安人員竊聽，李才特別靠近蕭。

聲明批評， 中國國安單位對於上述情況完全了解，卻仍匿名發帖，對李凈瑜進行人格抹殺，還可能拿照片給李明哲看，試圖刺激李明哲的情緒，「這些手法將導致台灣人民的反感」，救援大隊呼籲中國國安單位即刻懲處失職人員，公開澄清道歉，還李凈瑜與蕭逸民一個公道，否則救援大隊不排除委請律師，控告中國政府。