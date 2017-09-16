台灣能否保護敏感科技 美國防官員再度質疑

2017-09-16

〔駐美特派員曹郁芬／華府十四日報導〕美國國防部主管亞太安全事務的首席副助理部長海大衛，今天在「全球台灣中心」舉辦的台美關係研討會上再度質疑「台灣是否有能力保護美國轉移的敏感科技？」同時也擔心在中國有明顯商業利益的台商是否會參與台灣的國防自主計畫。

憂赴中台商參與台灣軍備

台灣共諜案頻傳，美國代表於今年八月在夏威夷召開的蒙特瑞會談中，極為關切台灣軍方對資訊安全的防護，雙方花費許多時間討論台灣前飛指部指揮官謝嘉康可能涉及的洩密案，美方明確表達對台灣無法保護美國售台武器機密資訊的憂慮。同時，美方對台灣堅持採購F-35戰機表示不解，認為台灣更應嚴肅看待不對稱戰力的發展，會談氣氛並不愉快。

海大衛今天的演講重點與他去年十月在美台國防工業會議中的演說內容大致雷同，也顯示從歐巴馬政府到川普政府主政，經過近一年的美台對話，美方的立場沒有太大改變，雙方的歧見並未縮小。

蔡英文政府強調國防自主，希望美方協助台灣發展柴油潛艦和教練機。海大衛在去年和今天的演講中都表示，美國政府並沒有太多台灣尋求建立本國工業所需的科技，而且轉移敏感科技要符合美國的保護標準，如要促成美台私人企業間的夥伴合作關係，需要有新的規範機制以防敏感科技不當轉移。

籲台優先發展不對稱戰力

海大衛說，沒有跡象顯示北京現在或未來會放棄武力犯台，解放軍的軍力愈來愈強，現代化速度愈來愈快。台灣應考慮從四方面來應付這些挑戰，一是確定國防資源的優先順序；二是注重國土防衛；三是建立更有能力和效率的部隊；四是繼續優先發展不對稱戰力。

重申對台承諾與六項保證

海大衛說，美國正協助台灣加強非硬體的國防能力，而兩項美台間的高層對話不但影響美國對台軍售，也是美國對台灣人民承諾的象徵。海大衛所說的兩項對話是已進行了廿二年的「國防檢討會談」，以及進行了十六年的「蒙特瑞會談」。他重申去年十月的承諾，表示美國信守基於三公報和台灣關係法的一個中國政策，但今天的演說加上了六項保證。

歐巴馬時代的國防部亞太副助理部長鄧志強今天則在會議中表示，美台強化軍事關係將太多精力放在有象徵意義的對話，例如要不要讓台灣軍人穿制服、高層互訪或參加哪一項演習，但他認為能夠達成哪些目標更重要。他也批評台灣政府在南海問題上的立場對美國是挑戰，當美國推行依法處理主權爭議時，台灣不接受國際仲裁結果對美國沒有幫助。