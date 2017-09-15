古坑竹篙水溪床 冒「石筍」

2017-09-15

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林古坑草嶺竹篙水溪床出現特殊景觀，溪床冒出一根根狀似石筍的石柱，而且每根石柱頂都「戴」著一顆石頭，令村民、遊客驚艷。

水文地質博士、屏東科技大學工學院長丁澈士指出，溪床土壤沉積，上面有石頭，雨勢小時，溪水從蝕溝沖刷，形成石柱狀，遇到大雨溪流湍急，把周邊沉積較輕的土壤沖走，留下較硬土壤加上又有石頭壓住，即形成如此特殊的景象，但若再遇大雨沖刷，隨時可能消失。

丁澈士研判，這些石柱應該不是一場豪雨沖刷造成，而是累積形成。