中資想併萊迪思 川普否決

2017-09-15

〔編譯盧永山／綜合報導〕歐盟執委會主席容克才剛宣布要嚴格監督中資併購歐洲關鍵技術產業，美國總統川普週三以國家安全為由，否決有中國政府背景的美國私募基金峽谷橋樑資本夥伴公司（Canyon Bridge Capital Partners）併購美國可編程邏輯晶片大廠萊迪思半導體（Lattice Semiconductor）；顯示中國擴張關鍵產業的野心已讓歐美不得不提高警覺。

誆總部在加州 官網地址卻在北京

這是近四分之一世紀以來，美國總統第四次以國安為由，封殺外企併購美國企業；川普是接受外商投資委員會（CFIUS）、白宮顧問及財政部等建議後，做出的決定。

峽谷橋樑宣稱該公司總部位於加州，但官網上卻列出中國北京地址；路透根據組織架構，還發現該公司初始資金來自於中國國務院。

考量國安風險 川普四理由否決

白宮表示，川普認為這筆高達十三億美元的交易，可能為美國帶來國家安全風險，主要有四大理由：這筆交易可能涉及向外國收購方轉移智財權；中國政府在這筆交易中所發揮的作用；半導體供應鏈完整對美國的重要性；及美國政府使用萊迪思的產品。

一般而言，若未獲CFIUS批准，交易雙方多會選擇撤案，但峽谷橋樑及萊迪思卻將交易案交給川普定奪，希望能全力挽回；這在美國尋求中國協助解決北韓問題之際，更凸顯川普政府在中企併購美企上維持強硬立場。

中方批美 不該推行保護主義

其他待審併購案還有阿里巴巴旗下的螞蟻金融併購速匯金（MoneyGram），及前白宮新聞聯絡人史卡拉穆奇（Anthony Scaramucci）將其基金管理公司天橋資本（SkyBridge Capital）賣給中國海航集團。

中國商務部發言人高峰對此表示關切，稱對敏感領域的投資進行安全審查，是一個國家合法權利，但不該成為推行保護主義的工具。