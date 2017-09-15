中韓夾殺 台日面板結盟突圍

2017-09-15

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕根據調研機構集邦科技推算，中國大型液晶顯示器（LCD）面板產能（以面積算）今年將占全球三十五．七％，首次登上龍頭寶座，加上韓廠幾乎獨占有機發光二極體（OLED）市場；在中韓夾殺下，鴻海旗下夏普已提議與日本面板大廠組OLED技術聯盟，並獲得全球最大的中小型面板製造商日本顯示器（JDI）會長東入來信博的善意回應，稱「有可能」且正在考慮。

技術若流向中 日業者玩完

夏普常務董事桶谷大亥本週接受日媒訪問時透露，夏普正和財務陷於困境的JDI討論在OLED業務展開技術合作；夏普、JDI和將納為JDI子公司的JOLED（日本有機發光二極體公司）等三公司，已考慮未來展開面板「業務整合」，共組企業聯盟，來對抗處於領先地位的南韓面板業；「如果JDI的技術流向中國，日本國內的（面板）產業基礎也就玩完了，會對夏普的影響很大」。

集邦科技推算，中國大型LCD面板產能今年將占全球三十五．七％，超越台灣的二十九．八％和南韓的二十八．八％ ，迄二○二○年將占全球近半供給量（四十八．三％），主要受惠於政府資金挹注和內需市場擴大。

集邦分析，隨著明年中國京東方合肥十．五代線進入量產後，將取代夏普SDP十代線地位，全球面板業從此進入產能擴增的激烈競爭階段；還有華星光電在深圳、樂金顯示器在南韓坡州、京東方在武漢、SDP在廣州以及鴻海在威斯康辛廠等十．五代產線都在未來幾年進入量產階段。