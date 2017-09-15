軍公教加薪 14縣市獲中央補助

2017-09-15

六都與竹市、金門不補助

〔記者李欣芳、吳正庭／綜合報導〕行政院敲定明年軍公教人員加薪三％，不過，許多財政狀況不佳的地方政府叫窮，擔心預算編不出來。行政院主計長朱澤民昨表示，中央會補助十四個縣市所增加的人事費用，但其餘財政餘裕的六都、新竹市、金門縣則不予補助。

由於苗栗縣長期財政艱困，過去這幾年多次向中央「調頭寸」，在行政院週二宣布明年要為軍公教加薪後，苗栗主計處長陳榮貴面對突然增加的人事支出負擔，直呼「睡不著」，至於宜蘭縣，向來舉債額度也偏高。

苗、宜叫窮 賴揆聽到了

行政院長賴清德表示，大家所關心的苗栗縣、宜蘭縣，中央都會補助。

朱澤民昨在行政院會後記者會表示，軍公教人員明年加薪三％，明年度中央政府總預算編列了一八○億元支應，這筆支出中，其中有卅八億元用來補助財政拮据的地方政府。

金門縣府批政院懲罰「財政模範生」

朱澤民說，中央政府有相關的補助規定，十四個縣市調薪所增加的人事費，中央都會補助，另六都直轄市、新竹市、金門縣因為基本財政剩餘大於支出，應可支付調薪的費用，因此不予補助。

不過，金門縣政府昨召開記者會表達嚴正抗議，批評政院作法形同懲罰「財政模範生」。

金門縣政府秘書長林德恭、主計處長王崑龍指出，歷來中央對於地方政府薪資補助並無差別對待的前例，金門縣也一直把金酒盈餘上繳中央菸酒稅收，若基於地方基本財政有剩餘，就排除在中央補助之外，令人無法苟同。呼籲中央收回成命，也要公平提供金門縣調薪補助款。