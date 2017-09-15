跟進！ 金管會16家周邊單位加薪

2017-09-15

〔記者王孟倫、蘇芳禾、洪瑞琴／綜合報導〕繼國營事業宣布響應軍公教加薪後，金管會昨宣布，所轄十六家金融證券周邊單位，明年也加薪三％，十六家周邊單位員工共三千餘人。

金管會所轄周邊單位，包括證券交易所、櫃買中心、金融消費評議中心、中央存保公司、聯合信用卡處理中心、聯徵中心、金融研訓院、財金資訊公司、集保結算所、投資人保護中心、保險發展中心、保險安定基金、汽車交通事故特別補償基金、住宅地震保險基金及保險犯罪防制中心等。

金管會證期局主秘簡宏明表示，周邊單位加薪幅度授權各單位視不同情況微調，個別員工調薪幅度可以高於或低於三％，但整體加薪幅度須為三％。

簡宏明強調，金融周邊單位響應調薪，除了能增加所屬員工福利，激勵工作士氣，提升競爭力外，更希望帶動民間企業加薪，以提高整體薪資水準、擴大內需，刺激經濟成長。

民進黨中央響應加薪

民進黨秘書長洪耀福昨與媒體茶敘時也宣布響應政府加薪政策，中央黨部所有員工明年一月起至少加薪三％，洪並呼籲台灣各行各業一起響應。

成大校聘人員調薪四％

而台南成功大學昨日也拍板定案，全面調升校聘人員薪資四％，受益人數達二百三十一人，一年增加約五百三十萬元。

成大校長蘇慧貞表示，成大產學合作績效近三年每年穩定成長達十％，貢獻於校務基金的管理費相對提升，是這次得以大幅調薪的關鍵。