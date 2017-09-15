總預算重編 賴揆：有3個新作為

2017-09-15

明年度總預算案敲定

〔記者李欣芳／台北報導〕新閣揆賴清德上任後，撤回前閣揆林全編製的明年度中央政府總預算案並重新調整，昨經行政院院會通過，賴揆拍板明年軍公教調薪三％，中央支出一八○億元，各部會因此通案撙節經常性支出一一七億元，包括統刪委辦費達四％，統刪加班費等人事費支出○．五％、委辦費以外的業務費也砍三％，許多部會明年歲出規模也因此減少。

統刪委辦費、人事費

賴清德於院會後舉行記者會表示，這次重新送審的總預算案，相較於以往，有三個新作為，一是替軍公教加薪三％，中央編列經費一八○億元，二是新增促進運動產業發展的經費十億元（指在運動發展基金增列備戰二○二○東京奧運等預算），三是因基本工資調升隨同調整對勞健保補助十億元。

賴揆說，這三項預算共二○○億元，來自於開源節流。開源部分是預估明年證交稅稅收增加七十億元，節流則是各部會撙節支出一百多億元。

歲出預算增列68億

明年度中央政府總預算歲入預算由原列一兆八九○四億元，因證交稅稅收增加，調整改列為一兆八九七四億元，增列七十億元；歲出預算由原列之一兆九八五○億元，調整改列為一兆九九一八億元，增列六十八億元。

歲入、歲出差短由原列九四六億元，調整為九四四億元，減列二億元；債務還本由原列七九○億元，改列為七九二億元，增列二億元，尚須融資調度財源一七三六億元，將全數以舉借債務彌平。

主計長朱澤民說，這次因通刪各部會的人事費等費用，包括部會的加班費、自強活動等經費都被砍。相關官員透露，連委辦費、業務費也都砍，先前討論要調整預算時，各部會私下哀哀叫！

國防部預算被砍39.2億

包括總統府、行政院以及陸委會等逾三十個機關的人事費等費用都刪減，因軍方人事費用支出較高，國防部明年預算因而改列為三二七八．三億元，砍了卅九．二億元。

在重要施政項目，明年整體公共建設計畫總規模達三七四九億元，較今年增十三．一％；產業創新計畫總規模也達六二○億元，較今年增加卅四％，教育經費共編列二九五八億元，較今年增四．四％。