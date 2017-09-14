賴清德不來 綠營新北有硬仗

2017-09-14

〔記者曾韋禎／台北報導〕民進黨中執會昨通過「二○一八年直轄市長暨縣市長提名條例」。除台北市長面臨與現任市長柯文哲的協調外，民進黨想搶下其他五直轄市中唯一在野的新北市，在原被點名徵召參選的賴清德已接任行政院長後，勢必面臨一場硬仗。

民進黨在尤清於一九八九年底當選台北縣長後，接連四屆、十六年長期執政；但羅文嘉在二○○五年底敗於國民黨的周錫瑋。蘇貞昌一度想在二○○九年回鍋挑戰周錫瑋，不過，馬政府趁地方改制之機，讓北縣升格為新北市，延選一年，換取朱立倫成功轉戰；國民黨反取得連三屆、十三年長期執政之優勢。

侯友宜基層力量可觀

蔡英文於二○一六總統大選在新北市席捲一一六萬票後，聲勢大好，包括吳秉叡、羅致政、高志鵬等現任立委及前行政院長游錫堃皆躍躍欲試或被黨內點名參選。國民黨方面則由現任市長朱立倫佈局副市長侯友宜接班，侯的基層力量不弱，加上新北市政府的奧援，遲未推出人選的民進黨未來將有一番苦戰。

外界評估民進黨在新北市長選舉將「很難打」，目前積極勤跑基層的吳秉叡表示，選戰都還沒開打，若按現在的各方民調來論斷，甚至說他會大輸侯友宜數十萬票，這有可能嗎？他歡迎有意願參選的黨內同志都一起來跑基層，因為新北市非常遼闊，現在沒有不用跑基層就所向披靡的政治巨星。

台中、桃園選情單純

按「提名條例草案」規定，若屆時再無他人表達強烈意願，民進黨也要儘快提出人選，以利整體的選戰佈局與推進。

其他民進黨執政的四都中，爭取連任的桃園市長鄭文燦、台中市長林佳龍，因黨內無其他人出面挑戰，可望由黨中央繼續提名，選情相對單純許多。

台南、高雄初選爆炸

在政治版塊明顯綠大於藍，且現任者已經任滿的台南市、高雄市，則出現參選大爆炸。台南市包括五名現任立委、一名前任立委、一名前任副市長，人人都想參選；高雄市則為五位現任立委短兵相接。黨內至今已陸續出現民調灌水、花錢買榜、行政力強勢介入等相互指控的爭議。

由於國民黨在台南市及高雄市迄今未見明確的強棒，民進黨內在這兩都的最大課題反而在於如何縫合初選期間的爭議，同時避免波及議員席次，才能延續執政。