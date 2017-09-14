民調加權制 青年新人：鼓勵性質

2017-09-14

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨昨天召開中執會，會中通過二○一八年直轄市長暨縣市長、直轄市議員提名條例草案。針對直轄市議員部分，黨中央原希望推動青年多元方案，但部分派系質疑後，從「特別選區制」改為「民調加權制」，新人的民調加權最高可達二十％，並且通過「排除政治家族加分」條款。不過，多名希望參選的青年新人都認為，通過的條款僅是鼓勵性質，新人若非政二代或派系，仍然很難出線。

「若非政二代或派系，仍很難出線」

直轄市議員的提名規定之前就爭議不斷，黨中央原擬選擇十多個選舉區，徵召青年、多元族群參選，後來引發反彈，日前又改為「十加十」方案，也就是未參選過的「新人」，民調可加權十％，三十五歲以下或有新住民身分再加權十％。以一名三十五歲以下的新人為例，若原始民調為五％，那麼加權二十％後，民調為六％。

至於「新人」指的是未參加過縣市議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長及票選國大代表、省議員選舉民進黨提名或其他黨派初選者。

但對民調加權，中執會也通過「政二代排除條款」，只要是「現任」一到三類公職（現任總統、副總統、立法委員、直轄市長、直轄市市議員、縣市長）的配偶或三親等，參選的選區與該公職有部分重疊或相同，就無法獲得任何加權。

選對會成員指出，政二代還是有很多優秀的人才，不希望因黨內競爭而被汙名化，排除條款可讓政二代用真正實力跟其他加分的新人競爭，選舉時也比較不會受到挑戰。

不過，一名有意爭取提名的三十五歲以下新人認為，若沒有派系奧援，新人還是很難贏過政二代的既有組織，相信這次選完，如果出線的大部分都是政二代，黨中央就會知道嚴重性。

據透露，昨日中執會中，仍有中執委、中常委對選過第五類公職（里長層級）就不算新人有雜音，最後黨主席蔡英文裁示，「這些意見我們都聽到了」，全案送全代會討論，草案仍然照案通過。