迎戰2018 民進黨通過「柯文哲條款」

2017-09-14

非執政縣市長提名如有「特殊考量」 可另訂方案執行

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨昨天召開中執會，通過二○一八年直轄市長暨縣市長提名特別條例草案，針對非民進黨執政縣市，規定如有特殊選情考量，得經中執會決議後，另訂方案執行。部分黨內人士認為，這個條款是預備與台北市長柯文哲合作而訂，是「柯文哲條款」；黨內幹部則強調，這個條款無論是柯文哲、或其他非民進黨執政縣市，例如苗栗、花蓮、新北都適用。

非執政直轄市長 採「徵召」原則

根據草案規定，非執政直轄市長採「徵召」原則，由選對會徵選、評估，提出單一適當人選；若徵詢後有兩名以上的適當人選，由選對會協調成一人，若協調不成，由選對會依選戰策略，綜合評估後向主席提出適當人選的建議。

不過，提名條例草案第六條也明訂，非執政之直轄市提名若有「特殊選情考量」，授權中執會決議後，另訂方案執行。被黨內部分人士認為是預備與柯文哲合作的「柯文哲條款」。

有意角逐民進黨台北市長提名的立委姚文智表示，選對會一年前就有類似的主張，對於像是台北市這樣的非執政縣市保有彈性，並沒有超越原來民進黨在雙北市徵召的主張。

黨內幹部也說，這幾天「柯文哲條款」的消息傳出後，很多支持者以為已經確定要禮讓柯文哲，紛紛打電話到黨中央抗議，但事實上並非如此。

黨內幹部也翻出二○一四年直轄市長暨縣市長提名辦法第五條說，上一次地方選舉就已經有類似條文，這個條款是針對所有非執政縣市，例如苗栗、花蓮、新北都有類似的問題，不只是針對柯文哲。

是否與柯合作 「明年五月明朗」

一名選對會成員說，選對會的原則就是選舉要贏，希望最後可以勝選，所以當然有一些規定要有彈性，但不管怎樣，最後還是由中執會把關。台北市的人選產生不會這麼快，理論上黨內會先選出最適合的人，再來跟柯文哲對決，他認為，可能要拖到明年五月左右，台北市是否要跟柯文哲合作才能夠明朗。