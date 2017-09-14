加薪排擠 部會人事費統刪0.5%

2017-09-14

〔記者李欣芳／台北報導〕新任行政院長賴清德上週五上任後，撤回前閣揆林全編製的明年度中央政府總預算案重新調整，因賴揆決定明年替軍公教加薪三％，據透露，受加薪預算排擠，總預算經調整後各部會人事費統刪○．五％，委辦費、業務費也有刪減，廿多個部會受到影響，但體育署的運動發展基金逆勢成長，增列十億元。

明年度總預算經調整後，歲入預算計編列一兆八九七四億元，歲出預算則為一兆九九二○億元；主計長朱澤民表示，歲出與歲入預算相較林內閣時期各增加七十億元，歲入增加是因增加證交稅稅收，歲出的增加是將這七十億元用於軍公教調薪三％的部分所需，軍公教調薪所需另外一一○億元，則由各部會撙節支出支應。總預算案將在今日行政院院會通過後，送立院審議。

至於明年的歲出與歲入差短，仍為九四六億元，在賴揆指示零基預算的編製原則下，要求各部會避免不必要的浪費，明年的債務餘額與赤字也不會增加。

據悉，這次總預算案的調整，最大特色是軍公教明年調薪三％，其餘部分則屬微調，但因政院要求各部會撙節支出挪出一一○億元供軍公教調薪所需，不少部會紛紛向政院要求不要砍太多。

行政院最後經調整，各部會的人事費統刪○．五％，業務費、委辦費、出差費等，也都有刪減，影響層面不小。

另為因應少子化的需求，原林全內閣所編列衛福部與教育部兩部會的少子化預算約近一九○億元，賴內閣決定明年度暫不更動。