《焦點評論》改善投資環境 最重要的一箭

2017-09-14

記者鄒景雯／特稿

行政院長賴清德上任的第一支箭，拍板以一八○億元預算為軍公教調薪三％；接續，賴揆袖中還有多少支箭？或是第二支箭是什麼？國人必然好奇等待。但是無論如何，振興經濟的一個基本課題，就是改善投資環境，及時有效解決產業經營的問題，這才是務本之道。

為什麼要在這個時刻為軍公教加薪？昨天並進一步鼓勵國公營事業跟進？其實，主要有兩個原因。在政治上，這是年金改革過後，一個「減怨」的平衡與配套；在經濟上，與「前瞻計畫」的概念相同，也就是凱因斯理論，希望透過公共建設、加薪提高消費，創造乘數效果，來帶動經濟成長。

類似的思考，在二○○八年馬英九剛上任時也用過。當時政府也提出五百八十多億元的公共工程項目，甚至發行七百億元的消費券來刺激消費，如今回頭看，這些政策的實際效果如何，藍綠早就毫無歧見。

問題出在哪裡？只要查查國人的邊際消費傾向不斷在降低，就知道這是怎麼回事。簡單地說，薪水增加後，多數國人是拿去消費，或是加碼存起來，才是關鍵。主計總處上月底才新統計，我們的超額儲蓄率已經連五年超過十％；反觀國內民間消費年成長率今年上半年下降到一．九六（二○一六年為二．二四，二○一五年是二．六八），都可以提供參考。

當然，說這些，不是在潑冷水，賴揆的魄力眾所矚目，而是在強調政策的完整性很重要，有了提振軍公教士氣的第一步，民間企業能否接著加薪，核心在是否獲利增加，更要者是投資也要能增加。因此，要達成擴大內需的目標，就要有回歸基本面的強大力度，首先，將經濟政策的決策流程，從提出方案到政策執行，能夠全面科學化，唯有如此才能找出問題，最後解決問題；其次，就要針對國內的投資障礙，徹底進行盤點、分析與排除。

產業界總愛琅琅上口：台灣有缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才等「Ｘ缺」，一說就是好多年，這些年換了總統，也換了更多的閣揆，為什麼可以繼續抱怨下去，政府效能應該是主因。其中，愛管又經常管不好，最是要害。

如果，賴清德可以面對各別產業多元需求的現實複雜性，拿出超越過往學者與官僚出身之行政院長的本事，把結一個一個給鬆開，善於使用政策工具進行引導，不該有的管制愈少愈好，這才是最值得期待的重要一箭。