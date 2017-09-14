《新聞幕後》小英提加薪 賴廣徵意見拍板

2017-09-14

記者邱燕玲／特稿

新任閣揆賴清德上任後立即拍板決定軍公教加薪三％，在輿論及政治運作上獲得不少好評。事實上，加薪一事最早是蔡英文總統向賴提出，賴原本還一度擔心與前任閣揆林全立場相左，以及財政紀律問題，不過賴也徵詢其相當信任的立院民進黨團總召柯建銘等人的意見，老柯贊同推動，加上新任政院副院長施俊吉也鼓勵支持，最後賴揆做成決策。

只不過，賴揆原本預計在今天（週四）行政院院會中宣布，沒想到前晚消息走漏，被文官向中央社爆料。賴前天本就有警覺，擔心消息會外洩，沒想到果然成真，賴前晚因此立即指示政院發言人徐國勇處理，政院被迫順勢向媒體證實。而政院內部也感嘆，包括上次不調薪公文被內部爆料給李來希，即使至今日，民進黨執政仍無法完全掌控文官，「經常被搞」。

雖然部分軍公教對小英在年金改革一事上不諒解，但小英其實相當在意軍公教人員，這次的調薪最早即是小英向賴揆提出的建議。

過去在台南市長任內極為重視財政紀律的賴清德，對於小英的提議一開始有些猶豫，除了擔心中央政府的財政狀況，也擔憂與先前林全已宣布不調薪的立場相左。不過，施俊吉就其專業考量贊成調薪，也認為現今情勢與林全做決策時不同；賴清德也就此徵詢老柯的意見，老柯認為可行，最後賴因此做成決定。

據了解，在加薪決策形成的過程中，賴揆上週就職前，也曾透過與留任閣員晤談的場合，探詢大家對加薪的看法，也獲普遍支持。

林全今年七月決定軍公教不調薪時，當時的背景正值立院委員會審查前瞻預算，朝野爆發水球大戰，那時執政黨對於前瞻能否順利通過還無法預知，加上年改才結束沒多久，行政院因此決定不調薪。

當時的時空環境與現在賴揆上任的情勢的確有些微不同，加上林全要卸任，對後續施政當然是尊重新閣揆，在小英與林全、賴清德三人會商下，促成了軍公教調薪。