軍公教加薪 蔡英文籲企業跟進

2017-09-14

賴揆︰加薪鼓舞公務人員士氣 促進消費 帶動經濟成長

〔記者李欣芳、鍾麗華、蘇芳禾、王榮祥／綜合報導〕行政院長賴清德前天拍板明年軍公教人員調薪三％，賴揆昨表示，這是經行政院通盤且審慎討論之後決定的，主要有兩個目的，一是藉此鼓舞公務人員士氣，另方面希望帶動民間企業跟進加薪，促進消費、帶動經濟的成長。賴透露，他曾為此請教前閣揆林全，對方也支持軍公教加薪三％。

前閣揆林全 也支持軍公教加薪

蔡英文總統透過不同場合隔空呼應，鼓勵民間企業跟進政府，為辛苦的勞工加薪，讓更多人感受經濟成長、景氣復甦。蔡強調，「最重要的，我們也鼓勵工商界說到做到，跟進政府的作法，為自己的員工加薪。」

針對加薪案的決策考量，府院高層表示，加薪案是上週閣揆人事底定後，蔡總統與林全、賴清德就此商定，而賴揆上週五上午完成閣揆交接儀式，當天下午旋即找各部會研商處理的方式和細節，整個週末都在開會討論。

賴清德受訪時被詢及今年七月林全內閣還說軍公教沒有要加薪，為何前天突然決定加薪三％？賴清德強調，這是經行政院通盤且審慎的討論之後決定的，已經討論好幾天；媒體又問，有人認為這是為了選舉的考量，拉攏軍公教？賴揆則說，主要是著眼經濟的發展，還有鼓舞士氣，這才是最主要的目的。

賴揆指出，股市已經站穩一萬點，在一萬點以上期間已經超過六十幾天，所以經濟的情勢有點改善。另外，預期政府的稅收會增加，在這種狀況之下，如果給公務人員加薪，除鼓舞公務人員的士氣，也可呼應工商企業界的要求，大家一起加薪，然後帶動整體經濟的發展，這才是最重要的考量，林全也支持這樣的作法。

賴清德昨天在民進黨中執會上也提到，這次加薪案，更重要的是，一併解決台灣多年來薪資停滯問題。

蔡總統南下高雄出席台灣國際塑橡膠暨複材工業展、台灣國際水展聯合開幕典禮時，也不忘為加薪案背書，她說，政院為軍公教加薪不只是慰勉公務員辛勞，也是要讓正在好轉的景氣更加溫，更希望政府帶頭後，能鼓勵企業為勞工加薪。

蔡總統也透過臉書表示，趁著景氣回溫，政府決定為全體軍公教加薪三％，更是為了提振內需消費，延續經濟成長的力道。