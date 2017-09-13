賴揆起手式 讓人民有感

2017-09-13

記者邱燕玲／特稿

今年八月十九日，中華民國工商協進會理事長林伯豐在南部工商午餐會中，當著時任行政院副院長林錫耀的面，公開呼籲政府帶頭調高軍公教薪資，這樣企業界會馬上跟進，才能有效改善薪資結構，才是全國勞工之福。而閣揆賴清德上任第五天即拍板敲定軍公教加薪三％，這樣的起手式，充滿賴氏風格，目標是要讓人民有感。

與前任閣揆林全不同調，賴清德一上任就批准軍公教加薪三％。林全著重的是政府財政狀況，有多少錢做多少事，走的是務實路線，本就不是政治考量；賴清德則選擇主動出擊，正面回應工商界的要求，並藉此把球丟回企業界，迫使其跟進、為勞工加薪，這樣的決策具高度政治性，也企圖讓停滯不前的勞工薪資、經濟狀況產生流動變化。

賴揆決策考量之一，正是反過頭來要企業界回應跟進，改善勞工薪資結構，後續才有能量推動經濟發展，讓人民有感。

另一方面，年金改革讓公務員士氣低落，賴揆讓六年多未調薪的公務員加薪，希望稍許消減年改的後座力，讓公務員的心情或許能有些平復，也避免軍公教選票過於反彈。

當然，賴揆帶頭調高軍公教薪資後，工商界必須有所回應，只不過，能跟進做出善意回應的工商企業界會有多普遍，勞工其實不抱高度期待，能調薪真的是運氣，未跟著政府調薪，勞工也不會太意外。

真正的決戰場則是一例一休。賴清德擔任台南市長時，曾高聲疾呼一例一休必須修法，執政黨多數立委也持相同立場，但在林全任期最後階段，蔡政府對於是否修改一例一休還是抱持保留態度。賴揆上任後，執政團隊還未正式討論此議題，未來府、院、立院民進黨團對一例一休的拉鋸戰，牽動賴內閣執政脈絡，也影響了二○一八、二○二○的選舉結果。