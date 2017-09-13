李來希：只加3％太少

2017-09-13

〔記者林彥彤、林曉雲、吳柏緯／台北報導〕行政院長賴清德剛上任，昨天就拍板定案明年軍公教人員加薪三％，全國公務人員協會理事長李來希表示讚賞，但認為加太少，公務人員已經六年多沒有調薪，建議應參考過去物價水準與目前物價的漲幅調漲。

全教總：無法反映經濟成長

全國教師總工會昨晚則發出聲明，對於調薪表示認同，但認為調幅應該再高。全教總理事長張旭政表示，軍公教已有六年多沒調薪，這六年多的經濟成長率合計有十六％，但這次僅加薪三％，並無法實質反映經濟成長的結果。受薪階級的薪水調整無法跟上經濟成長率，代表經濟成長的果實並沒有完全讓全民共享，貧富差距會越來越大。因此調薪幅度應該可以再增加。

高教工會研究員陳柏謙則指出，站在受雇者的立場，不論公部門或私部門，對於薪資調整都是樂觀其成；不過，他也呼籲賴清德應該拿出更強而有力的政策工具，保障所有勞動者都能追求更好的勞動條件。

李來希首先讚賞賴清德的決定，認為院長抓對了重點。他說，一直以來軍公教的消費行為就是國內經濟的火車頭，但歷經年金改革，大幅縮水公務人員的退休金，導致很多公務員必須先儲存自己的退休金，根本沒有額外的錢消費。

李來希認為，只加薪三％太少了，公務員已多年沒有調薪，這六年多間物價水準漲幅有多大，因此如果想要維持現有的內需消費力，就至少要按照物價漲幅調薪；但如果想要增加內需消費力，就要再比物價漲幅調更多。

行政院日前也拍板明年一月起勞工的基本工資調高四．七％ ，陳柏謙表示，公、私部門的受雇人員明年都能一併加薪，這是一件好事，勞團也非常支持。他表示，希望賴清德能夠善用手上的政策工具，讓所有受雇者有更好的勞動條件。