軍公教加薪》朝野立委多支持 盼企業跟進

2017-09-13

〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院長賴清德拍板明年軍公教加薪三％，國庫將支出二百億元，與前院長林全不同調。立院民進黨團書記長何欣純昨表示，這是盼在年金改革後給公務體系鼓勵，對賴揆決定為軍公教加薪，一定全力支持。國民黨團與親民黨團也表達支持，但也向賴揆喊話，盼政府努力拚經濟，帶動民間企業一起為廣大勞工加薪。

何欣純指出，先前年金改革似乎讓公務體系士氣低落，賴清德有自己的想法，想為公務人員加油打氣，肯定公務體系，也為讓未來政策推動順利，才會與林全不同。

何欣純也說，在林全拍板明年不加薪前，黨團內部曾有過討論，一派認為才剛完成年金改革就加薪，老百姓會覺得不太公平，但有一派認為，年金改革的艱鉅任務已完成，鼓勵公務人員有其必要性。

國民黨團書記長林為洲表示「基本上不反對」，軍公教很多年沒加薪是事實，況且年改對公教士氣確實造成打擊，此時給一點補償，至少表示「政府沒有完全放棄」，回補一點溫暖，也是盼現職人員在自己崗位上盡自己的責任，不要因為年改因素而受影響。

林為洲指出，軍公教加薪了，外面廣大一般受薪階級，什麼時候加薪呢？經濟什麼時候可以好呢？「請賴揆趕快努力吧！」

親民黨團總召李鴻鈞認為「這是好事」，但只做到二十％，希望未來能帶動其他八十％的民間企業也跟著加薪，意義才更深遠，才能全民受惠。他指出，薪資這十幾年來停滯不前，過去當軍公教漲薪，企業也會跟著漲，「現在軍公教漲了，企業要不要跟著漲？賴揆要去努力！」

時力黨團總召徐永明指出，加薪要有客觀指標，對軍公教比較公平，否則只讓人覺得是因應政治上變化產生的一時性作為；若只是為了年改後的補償作用，那麼年終慰問金，公營行庫十三％優存也應一併解決。

他強調，軍公教加薪後，能否帶動民間也跟著加薪，這是政府下一步更需要努力的地方。