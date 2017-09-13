時速120 阿羅哈疑超速肇禍

2017-09-13

駕駛稱為閃避未開燈前車 檢調閱監視器釐清

〔記者蔡清華、黃佳琳、洪臣宏、葛祐豪、黃良傑／高雄報導〕國道阿羅哈客運六死十一傷重大車禍，橋頭地檢署主任檢察官劉俊良及檢察官駱思翰，昨天至國道公路警察局第五分隊岡山分隊，查看肇事車輛撞擊狀況等情形，檢方初步勘驗行車紀錄盤發現，肇事客運當時車速約一百廿公里，初步認定司機有超速肇事之嫌。

吳協松告訴檢察官，事發當時他開在外車道，前方突然出現一輛沒開車燈的黑色小客車，他來不及煞車就偏向內車道閃躲，才會發生事故；吳的說法和坐在第一排座位目擊事發經過的乘客甘冠珽證詞大致相符，檢方已將客運行車影像紀錄器帶回解密，並調閱沿線監視器，要釐清是否有該輛「幽靈車」。

檢警調查有無疲勞駕駛

檢警研判，司機可能為了閃避前方未開車燈的小客車，將方向盤往內側車道（左側）急打，但因分隔島有車道指示門架，車子玻璃被撞碎，司機下意識把方向盤往另一側拉，造成客運搖晃，才會導致車上未繫安全帶的乘客被拋出車外。

高雄遊覽車駕駛指出，晚間在國道開車，大多數路段都沒路燈，開近光燈約可照亮前方一百公尺，一旦發現前方有未開車燈的車輛，駕駛的反應時間僅有二至三秒鐘。

吳協松另供稱，他案發當天清晨四點下班，睡到早上七點後，下午一點去吃中餐，下午四點又睡回籠覺，晚上九點才出門上班，出事班次是他當天駕駛的首班車，檢警將比對阿羅哈客運出車班表，調查有無疲勞駕駛。

高市府勞工局表示，今年七月間，阿羅哈、中南二家客運剛被抽檢，稽查勞安和勞動條件，當時並未發現超時或過勞情況。