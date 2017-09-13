有繫真的比沒繫好》車禍未繫安全帶 死亡率高3.6倍

2017-09-13

〔記者鄭瑋奇、陳文嬋／綜合報導〕阿羅哈客運六死十一傷重大車禍，檢警發現六名死者均未繫安全帶，根據財團法人車輛研究測試中心（ARTC）統計，車禍中未繫安全帶的致死率，是有繫安全帶的三．六倍，後座乘客未繫安全帶的死亡率，則是有繫安全帶的二．七倍，「安全帶真的是有繫比沒繫好！」

大客車全面繫安全帶 交部加速修法

交通部十月前將加速修正「汽車運輸業管理規則」，也會在立法院本會期提出「道路交通管理處罰條例修正案」，強制規範大客車乘客須繫安全帶，違者可開罰。

交通部路政司副司長張舜清表示，現行法規只規定大客車駕駛旁的座位、前後車門及安全門後第一排座位，及最後一排正中間座位等，須強制繫安全帶，違者一般道路可處一千五百元罰鍰，高、快速公路可處三千元至六千元罰鍰；未來道交條例於立法院完成修正後，大客車只要上高、快速公路，在駕駛盡告知義務後，乘客若未繫安全帶就會受處罰。

張舜清說，本月就會對外預告修正汽車運輸業管理規則，要求上高、快速公路的大客車，駕駛一定要盡到提醒全車乘客繫安全帶的義務；告知方式可透過逃生安全影片、張貼文字、標誌、廣播等，若未告知可處業者九千至九萬元罰鍰。

根據ARTC資料指出，歐美日等先進國家都有針對安全帶使用進行統計及研究，無論搭乘任何一種交通工具，及乘坐於哪一個座位，正確使用安全帶皆可大幅提高事故發生後的存活率。