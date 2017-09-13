繫安全帶 雙手抱頭 他坐第一排 逃死劫

〔記者方志賢／高雄報導〕安全帶及正確的防護觀念，救了他一 命！
國道中山高速公路岡山路段前晚發生重大死傷車禍，四十九歲的甘冠珽當時坐在阿羅哈客運第一排位子，目擊車子為閃避小客車急速左轉，卻失控追撞中央護欄，他因為確實繫好安全帶，且第一時間雙手抱頭保護，他說，「當時車子猛烈碰撞、搖晃，我感覺有人從我身旁飛出去，我試著抓住她，但沒有抓住！」甘男車禍後短暫失去意識，當他醒過來時，整個人安然「縮」在座位上，幸運逃過一劫。
甘冠珽到高雄訪友，十一日晚間搭客運返回台北，沒想到搭上這班死亡班車，因為坐第一排但有繫好安全帶而逃過一劫，但受到嚴重驚嚇，被送醫時，血壓飆升到兩百多，在急診室稍作休息，血壓才降下來，事後回想因為繫好安全帶、雙手護頭的動作，讓他躲過這個劫難。
目睹客運閃避未開燈前車
甘冠珽說，他發現自己的座位是在客運第一排，因此一上車就繫上安全帶，也因為座位在最前面，清楚看到擋風玻璃外的車況；他說，車禍發生前，行經路段沒有路燈，視線昏暗，客運前突然出現一輛未開燈的自小客車，眼看客運快要撞上，司機緊急將方向盤往左打，客運瞬間橫移，飛快往內側中央護欄衝過去，他做出反射性動作用雙手抱著頭，頭與身體往前傾。
先往左邊撞擊再朝右邊晃
當時車內一片漆黑，車子猛烈碰撞、搖晃，他的眼鏡也被撞掉，車內尖叫聲不斷，他感覺到有人從自己身旁飛過去，他伸手想抓住人，但沒有抓到，不久後自己也昏了過去，等到甦醒時，車子已停下來，這時他發現前擋風玻璃破碎，身上滿是破碎的玻璃，他恢復鎮定後，爬出車外等待救援。
同車的二十六歲何昱漢，前晚準備北上工作，他當時坐在中間靠右邊的座位，一上車就睡著了，他因車子劇烈碰撞，並且聽到女乘客尖叫聲才醒過來，他隱約感覺車子是先往左邊撞擊，再朝右邊搖晃，接著撞到護欄才停下來。
何昱漢說，他睜開眼發現車內玻璃破碎，車內有傷者不能動，他自己僅受輕傷，就攙扶其他傷者下車，車子前面的擋風玻璃全破了，大家遂從車頭下車逃生。