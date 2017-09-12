中國公審 李明哲「被認罪」// 李妻控：政治迫害大戲

2017-09-12

〔記者林良昇、呂伊萱／綜合報導〕我國非政府組織工作者李明哲被中國當局以「顛覆國家政權」罪嫌逮捕，失蹤一七七天後，李明哲昨在中國受審，對於中國當局的指控，李明哲表示「認罪、悔罪」，並背稿式地強調他「惡意抹黑中國共產黨、中國現行制度、中國政府」；法官當庭宣布擇期宣判。

李凈瑜：續捍衛丈夫尊嚴

李妻李凈瑜則在旁聽庭審後對外表示，她是參與「偉大的中華人民共和國政府公署大會」，親身經歷一場政治迫害的大戲，幾個小時下來，「我尚在震撼教育中」，說明台灣的論述習慣，在中國就是叛亂行為，也見證了台灣的核心信仰與價值和中國的差異性，台灣人不能接受，文明世界也不能接受。

李凈瑜強調，「失去自由的人有言不由衷的特權」，她是一個自由人，沒有這份特權，她必須繼續捍衛李明哲的尊嚴。

李明哲救援大隊也說，認同民主自由的台灣人民，不會被這場法庭大戲愚弄，更將看穿中國領導人「依法治國的虛罔」。

失蹤177天 李髮色蒼白現身

中國湖南省岳陽市中級人民法院昨開庭審理「彭宇華、李明哲案」，經歷一七七天的失蹤後，李明哲頂著平頭、髮色蒼白現身法庭，中國檢方指控，李明哲與湖北異議人士彭宇華在網路上組織ＱＱ群，炒作國內熱點事件，並成立以「建立政黨、推翻（中國）國家基本政治制度」的組織「梅花公司」，由彭宇華擔任執行經理、李明哲擔任執行副經理。

不過，對於「梅花公司」的實質「行動」，中國檢方並未說明。李明哲在庭上對於檢方的指控表示沒有異議，並多次在庭訊時背稿式地強調，他「惡意抹黑中國共產黨、中國現行制度、中國政府」，意圖顛覆國家政權。

李明哲表示，他認識到自己的行為觸犯中華人民共和國法律，過去自己有「錯誤認識」，感謝執法單位的文明辦案，和他過去在台灣對中國有偏見的媒體報導中的中國法治狀況有所不同，他過去的思想是錯誤的，「我表示認罪跟悔罪」。庭審於下午一時四十分結束，法官宣布擇期宣判，李明哲當場還押。李凈瑜與李明哲母親郭秀秦在庭審後，也分別在庭外與李明哲會面，兩人預定今日返台。