李案，丈量了兩岸究竟有多遙遠…

2017-09-12

記者林良昇／特稿

「被失蹤」一七七天後，李明哲踏上已經被布置好的舞台，述說著已經被安排好要說的事情，這舞台的主角是誰？誰是李明哲已經不重要，因為，若在網路上討論、批評政府、要求多黨制度就算有罪的話，每個台灣人都是李明哲，都該承認「我有罪」。

中國司法制度的不透明眾所周知，一旦在法庭上演公開的直播、審判，就一定是一場精心設計的大戲，當事人在經過長時間的失蹤後，一旦在法庭上現身，就是認罪、自我批判，在中國，一場場「被認罪」的大戲屢屢開演，早見怪不怪。

依循李明哲案的脈絡回過頭來看，號稱依法治國的中國，一開始甚至派掮客聯繫，希望說服李明哲家屬「私了」，對比昨天在法庭上的「罪證確鑿」，讓人質疑，這個國家的司法到底可否信任？

李明哲成為第一個被中國以「顛覆國家政權罪」起訴的台灣人，代表中國加強對境外ＮＧＯ的控管，包括自由民主、政黨輪替的概念，在中國都成為禁語。也具體丈量了中國距離台灣究竟有多遙遠，如果評判時政、鼓吹政黨輪替就算是顛覆國家政權，台灣許多名嘴都要下獄、多數播放政論節目的電視台都要關台，而所有反對黨領袖、立委、黨員全都應該被判刑。

這也是李明哲案最大的意義，讓台灣民眾充分了解，中國政權的顢頇可笑、不可理喻，以及絕對不可被統。