冷眼集》實戰經驗的考驗

2017-09-12

記者鄒景雯／特稿

前不久，美中日人員在北京進行了一次兵推，主題是釣魚台若發生意外事況，三方可能會如何反應與應變。在最衝突的火線前緣，三個國家利益高度衝突的當事國，能夠聯繫到具有代表性的專業人員，坐下來一起控管特定區域的穩定，這是一個值得台灣充分了解的場景。

這次兵推的人員包括中國解放軍系統、日本防衛省所屬智庫及美國在中國的外交單位，都是具有相當實戰經驗的官方專家；其中美國扮演了主導的角色。根據參與者的觀察，過程中，針對若干想定，日方代表所採取的舉措，不時令中方感到驚訝；因此這類的安排，一方面在降低擦槍走火的操戈風險，一方面更在促進對話、鋪陳共識的可能。

這個案例說明，即使是交惡的各方，針對最核心的議題，也要有責任與能耐，進行實質的處置，這固然是大國博弈的尋常規則，但是像台灣這樣尷尬處境的特殊國家，基於生存需要，既不能被邊緣化，更不能自我設限，從政者必得要更加靈活刁鑽、以成敗論，才可以稱得上是不辱職份。要承擔這樣的使命，不比在研究室紙上作業，也不是花拳繡腿可以了事，豐沛的實務累積是必要條件，否則肯定過不了現實這一關。

李明哲事件，或許是個試金石。這個案子早在一百多天前，就由國安會、甚至總統府研商或參與營救計畫，很清楚是一個內外都要兼顧的兩面作戰考驗，對外，當然是要與像中國這樣的對象交涉周旋，對內，就是取得家屬的信賴，充分合作對外，也要理順各方的力量，妥適安排在相同的目標之下，不要成為壞事的變數。但是這一路走來，卻讓明白人多次扼腕。

中國玩完大審台灣人的戲碼後，如果不笨到搬石頭砸腳，終究是要放人的，只是過去這段時間，我們的國安系統從上到下，未來有必要一起做個結案檢討，至少自己要搞清楚如何可以更好。如果「個案」都搞到大粒汗小粒汗，要大家寄望相同的團隊能夠在列強的間隙中，創造出台灣獨特的空間，就扯得太遠了。