選民服務至上 黑箱遊說難防

2017-09-12

記者陳鈺馥／特稿

台灣民意代表私下喬事的「黑箱遊說」內容包羅萬象，有違善良風俗，不能端上檯面的博弈產業合法化、色情產業除罪化，往往藉由「選民服務」的陳情方式進行，無視「遊說法」早已立法多年，立法者成為鑽法律漏洞的違法者。

為杜絕不當關說，讓遊說行為更公開透明，立院早在二○○七年便已制定「遊說法」，規範遊說者在遊說前，應向被遊說者所屬機關申請登記，未依法登記的話，被遊說者可以拒絕，但民代基於「選民服務」，往往遊走灰色地帶。

立委手握中央部會機關每年預算的生殺大權，但若接受不正遊說，非以公眾利益為出發點，用立委職權施壓公務員，使其審查放水通關，則是嚴重踐踏民主政治。

立法院遊說登記制度上路九年多來，登記在案的遊說案僅二九三件，相當於兩屆立委任期，一個立委一屆僅受理一件遊說案，這種荒誕不經的「選擇性」登記，讓「遊說法」淪為形式主義的表面工夫。

浮在水面上的只是冰山一角，立法院檯面下不分藍綠的遊說、關說，才是最大的黑數，延宕三十年才通過的「驗光師法」，過去不斷有眼鏡行業者遊說立委阻擋立法，也有藥商團體私下招待立院各黨團決策要角，欲打通修法放寬限制，今又有網路遊戲公司請託立委協助幫忙登錄興櫃。

這套遊說「潛規則」多年來未曾消失，民意代表也總是有恃無恐，反正東窗事發只要撇清是「選民服務」，一句話四兩撥千斤，繼續遊走灰色地帶，除非像是林益世收賄案，當被遊說者遭遊說者「狗咬狗」蒐證踢爆，才能一刀斃命。