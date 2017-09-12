遊說法形同具文 內政部未曾開罰

2017-09-12

遊說法上路9年 登記僅397件

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為杜絕不當關說及利益輸送，陽光法案「遊說法」在二○○七年三讀通過，隔年六月正式上路，規定遊說採強制登記制，但施行已逾九年，中央機關、立法院及地方政府登記在案的遊說案，卻僅有三九七件。內政部昨直言，因多數以「陳情」方式規避「遊說」登記，所以登記數比實際來得少，也未曾開罰。

根據內政部統計，中央各機關部會、立法院、地方政府及議會受理的遊說案件，自二○○八年八月至今年七月底為止，總共有三九七件申請在案，經審核結果核准三七五件、駁回廿二件。其中，以立法院二九三件最多，占遊說案件總數約七成五，其他依序為內政部廿二件、行政院十一件、總統府九件、國防部五件，其他各部會及地方政府遊說案，僅為個位數或零件。

內政部表示，因資訊社會「管道多元」，一般民眾、企業並不一定採遊說途徑，而是以「陳情」方式向民代反映意見，所以「遊說法」上路多年來，遊說案登記不到四百件。

內政部民政司官員指出，依法被遊說者應在接受遊說後七日內，將遊說者及遊說內容等訊息，通知所屬機關指定的專責單位予以登記，未登記可處十萬元以上五十萬元以下罰鍰。

不過，「遊說法」上路後至今，未曾對未依規定登記的對象做過處分，因檯面下的行為主管機關無從得知，若查到是遊說行為，會要求補登記，而被通知者都在第一時間完成補行登記。