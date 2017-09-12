許忠信︰立院是遊說大本營

2017-09-12

服務不能涉及利益輸送

或施壓官員改變審核標準

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前立委、成大法律系教授許忠信透露，立法院是遊說大本營，常出現招待、施壓等情況，立委協助特定公司上市上櫃，過去也曾發生。

具財經專業背景、曾任櫃檯買賣中心上櫃審查委員的許忠信表示，立委因職務特殊，常會接觸利益團體來遊說，立委心中要有一把尺，服務不能涉及利益輸送，或以立委職權施壓政府官員，藉以改變專業的政策及審核標準。

許忠信指出，公司申請上市上櫃，要經上市上櫃審查委員會審查，立委要幫特定企業上市上櫃，多由立委個人與相關單位套交情打通，來影響審查結果。

他舉例，一些立委會透過權勢，影響櫃買中心董事長、總經理等高層，進而影響審查委員會決議；但企業是否能上市上櫃，應根據專業判斷，否則發生樂陞案一樣的爭議，是危害廣大投資人的權益！

「立法院中興大樓是遊說團體的出沒地！」許指出，許多遊說團體在立院「駐點」，以前也有音樂仲介團體會去向廣播電台收費，再到立院進行遊說，甚至有藥商團體遊說各黨團，希望通過的法案能領到較多政府補助。

許透露，當年「生技新藥產業發展條例」立法時，對「新藥」定義採嚴格狹義概念，必須是高度創新研發，才能申請健保藥價支出、政府財政補助；但一群藥商遊說，新藥定義應採「藥事法」寬鬆標準，只要未上市都算新藥。

許指出，這種寬鬆定義會造成健保給付增加、國家財政困難，當年他當台聯黨團總召時，其他三黨總召都簽名同意採廣義定義，只有他不願簽名，之後藥商還邀請他去喜來登飯店高級日本料理店吃飯，自己直接拒絕，一直到卸任立委，都不曾簽字同意。