威尼斯影展 黃心健獲VR最佳體驗獎

2017-09-11

第74屆威尼斯影展於台灣時間昨晨頒獎，首次設立的虛擬實境（簡稱VR）競賽片項目，台灣新媒體藝術家黃心健與美國前衛音樂教母蘿瑞．安德森（Laurie Anderson），以跨國創作《沙中的房間》，成功抱回第一座VR最佳體驗大獎（Best VR Experience）。

黃心健領獎時表示，兩年的跨國創作過程異常艱辛，除想將此榮譽獻給過世的父親之外，也感謝文化部、政治大學及相關藝企單位鼎力支持，日後將為台灣VR的人才培育和未來，貢獻更多心力。（記者凌美雪）