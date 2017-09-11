錢進中國降溫 年增2.93%創11年新低

2017-09-11

上市櫃 累積投資金額2.17兆

〔記者陳永吉、高嘉和／台北報導〕根據台股最新半年報，上市櫃公司累積赴中國投資金額達新台幣二．一七兆元，僅年增二．九三％，不僅較馬政府時期動輒年增十五％到二十％大幅降低，年增率更創下十一年來最低；且匯出匯回比首度超過兩成，較過去僅個位數，上市櫃公司「西進」正快速降溫。

上市櫃公司錢進中國最高峰是在馬政府時期。根據統計，馬執政八年間，上市櫃公司累積匯往中國的金額，從二○○八年上半年的六九九八億餘元，到二○一六年上半年止暴增到近二．一二兆元，大增一．四兆餘元，是扁政府時期六七三一億元的三．一倍之多，也占總累積金額的六成四。

另投審會統計，馬政府核准赴中投資金額達八○四億美元，是自一九九一年開放二十六年來累積金額一千七百億美元的近半。

匯出匯回比 首度超過兩成

但近年來西進明顯降溫。上市櫃公司到上半年止累積匯往中國金額為二．一七兆元，僅年增二．九三％，是近十一年來最低，且匯出匯回比達二十一．八％，不僅連續兩年創高，也是歷年來最高；另投審會統計，今年前七月核准企業赴中投資金額為五十一．○七億美元，也較去年同期減少九．八％。

馬政府時期除在二○○八年鬆綁投資中國上限，二○一○年再放行營建業赴中投資，緊接著又放寬金融業西進，掀起金融、營建第二波西進潮；但近年來降溫也是因金融、營建股踩煞車。

上市櫃公司上半年匯往中國超過十億元的僅十家，跟往年動輒二、三十家是明顯減少，前三年投資中國的主力金融股，上半年僅匯出三十八億元，減少最為可觀。

金融股西進最大咖是富邦金，已累積匯出四百多億元、國泰金近三百億元，中信金、永豐金、元大金、合庫金、彰銀、華南金等，也都超過一百億元；但今年上半年僅合庫金匯出二十六億元較多。

上市櫃匯回 遠雄71億最多

至於匯回的金額，上市公司則以遠雄建設匯回高達七十一億元最多，其次為華孚的十二億元、黑松五億元，三家公司佔上半年匯回金額近九成；上櫃公司則以安成藥業匯回八．五億元最高，也因此拉高上櫃公司匯出匯回比例來到將近三成。