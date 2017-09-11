課綱落後他國 學者籲規劃編訂實驗教材

2017-09-11

〔記者林彥彤／台北報導〕教育部審議十二年國教國語文課綱，儘管分組會議建議文言文比例降到三十％，但課審大會表決確定維持課發會所提草案、文言文目前六十五％上限比例僅小降到五十五％。支持大降比例的學者指出，我國教材選取明顯落後，無法改進讓人失望，但這次可看到許多學生及教師希望國語文教育更符合時代進步的心聲，呼籲國家應規劃編訂更符合時代的實驗教材，可讓中學選用、給予更多教學彈性。另有學者則認為，學習文言文有助於精確使用語言，維持五成比例還是有必要。

可讓中學選用 給予更多教學彈性

清華大學台文所退休教授、九五課綱召集人陳萬益表示，對於國語文教材文言文比例僅能小降的結果，感到非常失望，台灣教材改善早已明顯停滯，比起其他華語國家，如中國、馬來西亞等，沒有任何一個國家像台灣一樣，教材使用好幾年不變，建議國教署開個各國教材展覽，同時比較台灣過去的教材，民眾就可以清楚了解台灣課綱的落後。

陳萬益表示，雖然最後結果不盡如人意，但其中還是有些不錯的討論，算是我國課綱的新階段。因為從這次爭議中，看到學生、考生以及教師的心聲，很多人表達希望國語文教材與教法都應該更與時俱進，不能再維持以前的傳統、僵化的教法。

他建議國家應該有個三年計畫，規劃更符合時代的實驗新教材，實際運用在實驗中學或可讓高中選用，給中學更多教材自主空間，才能更符合十二年國教適性教學的精神。

向陽：失去平衡的課綱

詩人向陽也說，對結論很不滿意，文言文比例四十五％至五十五％，代表國語文課本裡，文言文就佔五十％，若再加中華文化教材就近六十五％，這使得台灣當代文學作家、世界文學作品及應用文在課本中很難有合理分配，「這是一個失去平衡的課綱決定」，對高中學生及老師來說，「負荷太沉重」，未來會繼續朝降低文言文比例努力。

曾永義：文白應齊頭並進

支持文言文維持四十五％至五十五％的中研院院士曾永義則說，樂見課審會尊重且採行課發會提案版本，沒有大減文言文比例，因為學習文言文有助精簡使用語言訓練，而語言又是每一個民族文化的基石、一切學習的根本，如國文學不好，相對對數學、物理等學科的理解也差，所以無論是文言文或是白話文的學習，都應該齊頭並進，沒有高低之分。