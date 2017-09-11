中華文化教材選文 不再獨尊儒家

2017-09-11

〔記者林曉雲／台北報導〕十二年國教國語文領域課程綱要草案，對於兩學分的中華文化基本教材，研修小組草案依照現行做法，仍侷限於儒家和四書，分組提案建議開放讓老師自行決定教授內容，亦即可教墨家、道家等思想，課審大會昨以過半數表決通過刪除，中華文化教材內容將不再獨尊儒家。

文化經典選材範圍沒變動

教育部國教署長邱乾國表示，為給予教師更大的彈性規劃及安排課程的考量，中華文化基本教材的選文範圍，除了《論語》、 《孟子》、《大學》、《中庸》四書之外，尚可及於其他具中華文學文化價值的相關選文，在場委員四十六人舉手表決，廿七人同意刪除限於四書，因此未來中華文化基本教材可容納百家，且須融入品德教育、生命教育等。

至於在每冊應選一課文化經典部分，選材範圍包括《詩經》、《楚辭》等，分組審查提案建議刪除選材範圍，表決當時有四十七人在場，二十二人同意，二十一人反對，因同意票數未過半，故依研修小組草案文字而未變動。

白話文選以台灣新文學作家作品為主

而在教材編選部分，課審大會無異議通過白話文選以台灣新文學作家（含原住民）作品為主，兼具世界華文文學、翻譯作品、文學論述等，並酌採古代接近語體（白話文）之作，課審大會決議由研修小組定義什麼是台灣新文學，以利教材編選依循。

另外，邱乾國表示，在教材編選部分，草案內容對於閱讀教學的文章，均以獨立短篇文章為主，經課審大會委員無異議通過，國小高年級的課文閱讀，除了短文之外，也應加入專書及長篇文章。

國中小每學期加入三篇自學白話文

而教科書編選過程中擬加入的自學篇章，在整個課數部分，不要硬性規定，依選文的深淺考量，國小和國中階段，每學期加入三篇自學白話文的文章；高中部分則讓教師自主，依學生需要由老師選文，不特別放在課本中，但建議仍選白話文的文章，國中小及高中的自學選文都不列入考試範圍。