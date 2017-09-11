備銀彈救巨蛋 遠雄出清中國投資

2017-09-11

匯回逾71億元 西進匯回比創高功臣

〔記者陳永吉／台北報導〕在深陷大巨蛋困境，且集團創辦人趙藤雄涉弊的情況下，遠雄集團近年來積極處分國內外資產，似乎想備妥銀彈、準備長期抗戰。根據遠雄上半年財報，幾乎是出清六個中國轉投資事業，匯回逾七十一億元，意外成為推升上市櫃公司轉投資中國匯回比創高的最大「功臣」。

二○一四年五月底，桃園八德合宜住宅驚爆收賄案，趙藤雄首度被羈押。遠雄從當年七月起開始陸續處分南港、汐止、新莊土地及房產，約拿回二十五億元現金；隔年五月大巨蛋遭台北市政府勒令停工，遠雄再將台北市遠雄國際金融中心售予遠雄人壽，套現近五億元；去年底處分汐止房產，進帳七億元。

對比累積匯出63億 倒賺8億

不僅積極處分國內資產，過去營建股「西進第一勇」的遠雄，去年底更一口氣出清中國資產，包括轉投資的「南京海峽開發建設有限公司」、「海峽建設投資管理諮詢（上海）有限公司」、「遠東川府置產（成都）有限公司」、「平潭海峽如意城開發建設有限公司」、「平潭海峽如意城新都會開發建設有限公司」及「上海道晟實業有限公司」；在今年上半年一口氣匯回七十一億餘元，對比累積自台灣匯出的近六十三億元，還獲利八億餘元。

相較二○一四年第二季底，遠雄帳上約當現金僅六．四億元，存貨六三六億元，短期借款二五八億元、負債六十％；到今年第二季底，雖然帳上存貨仍達六五七億餘元、短期借款達二六九億元，但帳上約當現金水位已拉高到九十二億餘元，財務情況已明顯改善。