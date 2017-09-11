西進降溫 學者︰雞蛋本不該放同籃

2017-09-11

〔記者王孟倫／台北報導〕上市櫃公司中國投資熱快速降溫。學者認為，蔡政府上台後，不像過去馬政府鼓吹經濟傾中，加上中國當地經營成本、風險攀升及兩岸關係趨緩等因素，企業態度自然轉為謹慎，「雞蛋本來就不該放在同個籃子，西進降溫是合理、也必要的。」

鼓勵國內投資 才有助提高薪資

成功大學法律系教授許忠信認為有兩項因素。首先，我國企業過去已經投資很多在中國，最大宗的科技製造業紛將生產基地西移到中國設廠，但中國投資環境已經大不同，從世界工廠要轉型為市場，也不再提供廉價勞動成本，自然影響到上市櫃公司投資意願。

其次，兩岸關係目前大幅降溫，加上政府推動「新南向政策」，希望能適度分散風險，這也會讓上市櫃公司重新評估，是否還要繼續加碼投資中國市場。

許忠信直言，企業追求利潤無可厚非，但上市櫃過去在中國獲利，將盈餘實際匯回比例很低，小股東能夠分到的利益相當少；況且我國企業到中國設廠投資，就業機會並沒有留在國內。

「蔡政府應該設法吸引台商在國內投資！」許忠信認為，當前國內投資低迷，即使台商從西進轉為新南向，對於我國的就業和所得不會有太多幫助，整體薪資水準也無法改善；因此希望政府能祭出更多誘因政策，鼓勵企業多投資台灣。