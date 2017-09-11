台商西進L型發展 近4成認虧

2017-09-11

認列獲利前10大金額占逾5成

〔記者高嘉和／台北報導〕根據統計，台股上市公司今年上半年認列轉投資中國獲利達一一八九億餘元，較去年同期的一○三九億元成長；但有近四成是認列虧損，鴻海、日月光及可成等認列獲利前十大的公司就占逾五成，顯示台商投資中國已有「Ｌ型」發展趨勢，是大者恆大、且獲利集中化，多數台商已陷入營運困境，甚至難以翻身。

台股有近八成、約七一二家上市公司「錢」進中國，但今年上半年有二六九家帳上認列虧損，占比達三十八％，有三十三家是零認列（推估是清算或解散）；也就是有逾四成上市公司投資中國是賠錢的。

馬友友概念股 靠鴻海撐場面

不只獲利困難，西進「Ｌ型」化趨勢更明顯。鴻海、日月光、可成、統一、台積電、和碩、南亞、正新、裕日車及GIS-KY等十家，上半年認列中國獲利達六○七億元，占所有認列獲利金額一一八九億餘元的五成以上。

鴻海上半年因富智康受到諾基亞品牌手機新業務成本及印度snapdeal.com投資減值等因素影響，造成認列獲利大減，否則以去年光鴻海一家認列占比就高達四成三，上市公司中國獲利幾乎是靠鴻海撐起「場面」。

「馬友友概念股」在中國的營運表現則是差很大。除鴻海獲利依然高居上市公司之首外，喊出「中國人品牌」的宏達電上半年來認列虧損三．三億餘元，集團關係企業、打著「中國芯」品牌標誌的威盛，上半年還是大虧七．四億元。