吳敦義稱也曾取消議員工程款 高雄南投這麼說…

2017-09-10

〔記者沈佩瑤、王榮祥、陳鳳麗／綜合報導〕新任行政院長賴清德擔任台南市長期間，取消議員小型工程建議配合款，獲前行政院長林全大讚「清流」；國民黨主席吳敦義昨說，他贊同賴院長作法，自己也如此貫徹「我卅六年前做南投縣長，廿八年前做高雄市長，就是維持這原則。」

在高雄市議會服務近卅年、不具名的退休議會官員昨受訪時說，吳敦義市長任內，並未聽聞這種機制（小型工程款），不清楚吳廢除的是哪一款？

高雄是直轄市 本來就沒有

吳敦義當高雄市長時擔任市議員的蔡松雄（無黨籍前高市副議長）也說，印象中並無議員小型工程建議配合款這個名目或經費，當時向高市府建議各種地方建設，有經費且合規定就能做，沒錢也沒辦法。

國民黨市議員周鍾 說，在吳的市長任內並無議員配合款，當年好像是直轄市以外的部分地方政府有此機制，主要因轄區太大、動輒有農路等小型工程需處理；他認為吳的意思可能是說，他當市長時就沒這個項目（議員小型工程建議配合款）。

南投「吳後來妥協，打六折」

吳敦義當南投縣長時擔任議員的莊光吉昨受訪表示，當年稱「地方小型工程補助款」，吳一開始不想給，後來還是妥協，議員要求一百萬元，吳打六折，一年給六十萬元。

莊光吉說，議員想補助選區的地方建設，就開單給縣府，由建設局技士設計；莊說，六十萬元做了什麼建設，自己都還記得，很多是補助施設路燈，也有做農路。