新內閣人事 李登輝大讚賴清德、顧立雄

2017-09-10

〔記者蘇芳禾／台北報導〕前總統李登輝昨晚出席李登輝基金會年度募款餐會，對於新任閣揆賴清德，李登輝受訪時肯定表示，他是一位年輕，又有實踐魄力的好人選，對台灣主權獨立價值相當堅持，現在願意勇敢承擔，到中央擔任行政院長，協助蔡英文總統，大家要一起幫忙，渡過種種難關。被問到新任金管會主委顧立雄，李登輝也大讚，「這是很特別的（人事）！他來的話幫忙很大，顧立雄我很了解，敢做事，有經驗」。

賴堅持主權獨立 顧敢做事有經驗

李登輝說，顧立雄是律師出身，對法律問題很了解，台灣毛病最大的，就是金融方面的問題。顧立雄這次接金管會實在很好，這個人敢做事情，又有經驗，人的關係有辦法解決，「台灣就是勾結來勾結去，所以什麼事都做不好。」

李登輝昨晚出席募款餐會致詞時表示，去年，台灣第三次政黨輪替，民進黨贏得總統、立委大選，第一次完全執政，是非常有意義的事情。

不過他也認為，執政團隊階段性任務及國家目標方向在哪？迄今未明確，以致蔡總統民調不理想。更讓人擔憂的是，二○二○年會不會像過去二○○八年一樣，台灣被中國法統再度復辟，這是必須嚴肅面對的問題。

被詢及新任閣揆賴清德，李登輝受訪表示，賴當台南市長時常來看他，對地方也相當有經驗。問到賴是否適任閣揆？李登輝說，「有啊有啊」，真的很適合，可以幫助現在的總統，總統在處理很多事情如司法改革、年金等都無法安排得很妥適，賴清德有地方經驗，比較敢做事，可能會做得比較好。

李登輝提到台北市長柯文哲說，柯本來是台大的醫生，台北市拚成這樣。而他當總統時，現在擔任嘉義市長的涂醒哲當時也幫忙衛生醫療議題，前台南市長、現在的行政院長賴清德也是醫生出身，「三個市長，都是醫生」，這表示「醫生的時代已經來了」。