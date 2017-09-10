課審會今拍板 師生盼降文言文比例

2017-09-10

〔記者吳柏軒、林曉雲、洪定宏、劉婉君、邱灝唐／綜合報導〕教育部審議十二年國教的國語文課綱，引發高度關注的文言文、白話文比例，預料今天將會定案，決定下一代國文學習方向，不少師生期盼降低文言文比例。

國教署：教學革新更重要

教育部今召開第七次「高級中等以下學校課程審議會審議大會」，由部長潘文忠親自主持，四十八位課審大會委員將決定是否大幅調降文言文比例，從四十五％到五十五％的數字降為卅％，如果確定降到卅％，未來高中推薦文言選文亦需從廿篇降為十到十五篇左右因應。

國教署長邱乾國強調，課綱應回歸教育專業，三成、五成的比例，最多只影響每冊一到兩課，未來教師教學革新才更重要。

文白之爭引發各方論戰，過去兩週以來，有中研院院士發動萬人連署，台灣本土知名作家也不遑多讓，以百人聲明回應，亦有家長團體建言乾脆分Ａ、Ｂ兩版，讓學生選擇。

教師團體促課程立足台灣

教師團體也表達態度，新竹縣教育產業工會、苗栗縣教育產業工會、花蓮縣教師職業工會、台北市學校教育產業工會、新北市教育產業工會，昨聯合發出聲明，強調課綱應本於教育專業，經嚴謹程序制訂，「不是連署比賽，人多就贏。」課程制訂攸關教育的實施及孩子的競爭力，必須從教育專業理論出發，建構讓孩子能「立足台灣，放眼全球」課程。

支持降低文言文比例的台南慈濟高中國文科老師林詩怡就認為，加強白話文適讀能力比較重要，文言文的教學也該與考試脫鉤，以主題性、更加彈性的方式上課。

學生團體籲增加台灣文學

學生團體也不缺席，昨晚高雄中學鄉土文化研究社、新竹高中土地社、彰化女中台灣文學研究社、彰化高中台灣文學研究社等學生社團發聯合聲明，表達學生心聲，控訴國文段考高達九成文言考題，背誦默寫卻不知其意，亦嚴重排擠其他文學，白話文更因課程進度壓力而須自讀，呼籲文言文比例下修，增更多台灣文學作品。

身為課綱的教育主體，雄中高三生紀詠仁認為，過往的國文教育受到政治力影響，必須傳達特定思想，而當今已無必要，課本選文多年不變，考試也導致學生解讀單一化，國文與生活脫節，高比例文言文也加深「學用不符」，未來社會更須溝通、評論與思辨能力。

台南女中高二生呂珮瑄表示，文言價值應該是隱含在時代背景和歷史脈絡內，但現在的文言教學卻是為了考試，斟酌逐字解釋、句讀解讀等枝微末節，讀再多對日常溝通無幫助，語文能力也不會變好。