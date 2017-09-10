高中老師怎麼看…文言文與現代脫節 學子口語表達更差

2017-09-10

〔記者邱灝唐、洪定宏、張聰秋／綜合報導〕國文課綱降低文言文比例，將減損學生的文字能力？支持將文言文比例調降到三十％的高雄中學鄉土文化研究社指導老師黃靖順指出，文言文與現代生活脫節，長期下來，學生愈發排斥，平常生活必須的遣詞用字及口語表達愈來愈差，連基本的研究報告都寫不通順，語文應用能力差，更降低閱讀其他文學作品的興趣。

總共16學分 接近社科18學分

黃靖順說明，普通高中階段總綱已訂國語文教育三年廿學分，國教院設定文言文課數比例須符合三年平均四十五％至五十五％，若以五十％計算，等於文言文多達十學分，另有中華文化基本教材兩學分、國學常識等四科選修最高四學分，總共多達十六學分，接近社會科（包括地理、歷史、公民三科）的十八學分，因此有必要調降。

彰化高中台灣文學研究社指導老師呂興忠說，台灣語文教育的核心價值，若多了古文比例，勢必排擠現代文學、外國文學與應用語文的學習，三十％的古文選文，才能讓國民教育走上現代化與國際化。

同樣支持降低文言文比例的台南慈濟高中國文科老師林詩怡表示，教育部審訂必考的卅篇古文，就必定要在文章上附加既有的價值觀，這不僅是對古文的侷限，甚至也無法培養學生批判思考的能力，只有授權讓第一線的教師挑選教材，才能因材施教地選擇合適的文章。

白話文看不懂 看懂文言文又有何意

對於「文言文是文化精粹」的說法，林詩怡認為，好的思想不會不見，只是用不同的形式表達。她強調，優秀的白話文結構、藝術和思想都很豐厚雋永，例如作家朱宥勳、逗點文創結社總編輯陳夏民、大直高中公民老師黃益中的專欄評論都鏗鏘有力，文字只是一種載體，而且如果連白話文都看不懂，看懂文言文又有什麼意義。