文白論戰 教師工會：教育不是連署比賽

國文課綱今再審 各方連署角力 學生社團為自己發聲
〔記者張聰秋、吳柏軒、劉曉欣／綜合報導〕高中國文課綱文言、白話比例爭議多時，今將在教育部召開的課審大會中決戰。不同立場的團體近日紛紛發出聲明、發起連署，互為攻防。五個縣市教師或教育產業工會，昨聲明指出，課綱應本於教育專業，經嚴謹程序制定，「不是連署比賽，人多就贏」。多個學生社團則為自身發聲強調，希望文言文的占課比例能夠下降，並且期待有更多台灣文學的作品成為教材，因為「文學，是有辦法貼近甚至承載著人們的記憶與生命的！」
5縣市工會︰ 課綱應本於教育專業
中研院士王德威、曾永義等日前發起「國語文是我們的屋宇：呼籲謹慎審議課綱」連署，聲明表示，特別擔憂爭論遭二元對立式簡化，形成白話與文言之爭，或中文與台文之爭，將撕裂台灣文學研究與教育現場，造成民心浮動，目前連署人數已破五萬。
支持文白雙方 各自發動連署
另一方面，一百卅五位作家參與由《文學台灣》雜誌社發起降低文言文比例的聲明連署，到昨日為止也吸引逾三千人參與。
包括新竹縣教育產業工會、苗栗縣教育產業工會、花蓮縣教師職業工會、台北市學校教育產業工會、新北市教育產業工會，昨天則發出聲明，指出在這場課綱爭議，教育專業幾乎完全消失不見，只剩各方人馬找人連署，在爭「誰的知識重要 」，卻鮮少看到從課程專業角度出發的論辯。
長期推動文化教育扎根工作的賴和基金會則聲明指，高中語文教育為涵養未來公民，應走向全面、進步、現代的語文教材，支持受教者參與的課審程序。
學生︰每天不斷背誦默寫文言文
身為教育主體、彰化高中台文社、彰化女中台文社、高雄中學鄉土文化研究社、新竹高中土地社，昨天也趕緊針對文言文與白話文比例大戰，表達看法。
這四個學生社團認為，過去國文教育中，文言文占了課本極大的篇幅，高中更加嚴重，許多學校的國文段考題目與文言文相關的都超過九成，國文成為只要求學生每天不斷背課文背注釋背翻譯，不斷地為了文言文而默寫的科目。
他們指出，文言文占了如此高的比例，也嚴重排擠了其他文學，降低了文學教育的多元性。現在的國文教育不僅獨尊中國古典文學，而且不重視其他各式各類的文學作品，台灣是個族群文化與歷史複雜的島嶼，希望文言文的占課比例能夠調降，讓文學教育能夠擁有更多空間。