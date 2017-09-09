總預算案撤回調整 賴清德：對立院尊重

2017-09-09

〔記者李欣芳、陳鈺馥、彭琬馨／台北報導〕新任行政院長賴清德昨宣誓就職。他表示，基於對立法院的尊重，援例主動撤回總預算案，做必要的檢討修正。

立法院民進黨團總召柯建銘受訪表示，未來總預算案、監察委員與中選會人事同意權、促轉條例等法案，須經黨團內部討論、與行政院溝通過後才能確定，「一定要跟院長坐下來好好談談」，預計下週啟動內部討論。

賴清德昨主持行政院臨時院會，決定撤回已送到立院的一○七年度中央政府總預算案暨施政計畫，以及一○七年度到一○八年度中央政府流域綜合治理計畫第三期特別預算案。

政院主計總處表示，兩項預算案將在不增加差短、不增加舉債下，依照撙節及杜絕浪費的原則、蔡總統的七項期許、減列不必要開支等原則，辦理重編。

賴清德說，行政院因內閣改組，基於對立法院的尊重，援例主動撤回之前函送該院審議的預算案，各部會首長務必本於撙節原則，並依總統提示七項期許，做必要的檢討修正；待兩項預算案修正，提報行政院院會通過後，再函請立法院審議。

據了解，賴清德今將召開跨部會會議，討論撤回的明年度總預算案要如何調整，預定下週四提報行政院院會通過後，再送立院審議。

柯建銘表示，政府要推動的重大政策，行政立法間設有一定的溝通機制，除週一的立法政策協調會報外，還有每週四的行政立法便當會；柯建銘說，目前還不確定本會期的優先法案，需要先彙整黨團內部意見，與行政院溝通後才能確定。