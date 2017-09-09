賴內閣上路 國民黨團：會給蜜月期

2017-09-09

〔記者曾韋禎、陳鈺馥／台北報導〕新任閣揆賴清德昨天上任，行政、立法兩院的互動關係也將進入新的階段，民進黨立委認為，賴擔任過立委、市長，了解在野黨的需要，面對在野黨也會更有彈性。國民黨團雖稱會先給賴揆一段時間的「蜜月觀察期」，但國民黨主席吳敦義除批民進黨以霸道方式處理前瞻預算案，還嗆說，未來國民黨在立院會「當仁不讓」，也為未來朝野互動埋下變數。

民進黨立委：賴與黨內溝通不會有問題

民進黨團前書記長李俊俋表示，目前民進黨團與行政院的溝通管道，包括行政立法協調會報，各委員會或重大議題也有政策小組，每週還有一次便當會，行政院與黨團之間不會有任何障礙；他強調，賴揆出身民進黨團，還被譽為「史上最強幹事長」，基本上黨內溝通不會有問題。

李俊俋表示，賴清德與林全不同，賴擁有豐富的民間經驗，曾是在第一線服務的醫師，長期擔任民意代表，也分別於執政、在野時期擔任過黨鞭；過去六年多的台南市長任內，天天都要與議會打交道，深知民代、在野黨的需求；將來一定會釋出更多彈性，哪些可讓、哪些應堅持到底，都知道如何拿捏，創造出更充裕的談判空間。

不過，即使民進黨在國會擁有過半席次，為化解在野黨可能的杯葛動作，減少未來行政、立法兩院互動的阻力，賴清德尚未接任閣揆前，就已經放軟身段，一一向各在野黨團聯繫致意。

相較於前行政院長林全首度施政報告就遭在野黨杯葛而上不了台。國民黨團書記長林為洲指出，若是在立法院廿二日開議之前，沒出現種大紕漏或大停電，國民黨團基本上不會刻意杯葛賴揆的施政方針報告及備詢。

林為洲直言，因賴才剛就任，本身也沒出什麼錯，黨團對他的態度秉持「自然就好」，會先給他一段時間的「蜜月觀察期」。

民進黨團書記長何欣純表示，過去屢有國民黨團幹部已經談妥，卻因黨內鷹派反彈而全面翻盤的教訓。她說，曾經面對議會的賴揆，未來在面對國會在野黨時，相信會有很多經驗，該軟的時候身段會盡量柔軟，但該硬的時候也會堅持到底。

出身於民進黨最大派系新潮流系的賴揆，過去在立委任內亦與其他派系友好。資深民進黨立委分析，能獲得黨團全力支持的賴揆，未來勢必會積極與立法院長蘇嘉全溝通，蘇必然調整現行略微消極之心態；不過時代力量早就將新系視為潛在對手，並與台中市長林佳龍交好，未來可能不會給賴內閣好臉色。