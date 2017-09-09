賴清德取消議員配合款 台南府會曾鬧僵

2017-09-09

議員每年一千餘萬元

〔記者蔡文居／台南報導〕新任行政院長賴清德於二○一○年底剛當選升格後的台南市長，翌年市議會召開臨時會，就因取消議員每年一千餘萬元的小型工程建議配合款，與市議會「大台南無黨問政聯盟」總召吳健保槓上，府會陷入僵局，因一再流會，議會無法運作，最後在民意及輿論支持下，賴清德成功取消議員的配合款，完成外界認為「不可能的任務」。

完成「不可能的任務」

當時，以吳健保為首的「大台南無黨問政聯盟」批評賴清德傲慢，不尊重市議會，指議員爭取的是預算建議權，不是配合款，賴清德將責任全推給他與無黨聯盟，汙衊議員，要求必須道歉，並杯葛議會進行。

賴清德則對於市議會無黨問政聯盟要求每名議員有一千二百萬到一千五百萬元的工程建議配合款，認為與憲政原理不符，也有適法性的疑慮，認為預算要花在刀口上，拒絕配合，並將其訴諸民意。

府會雙方為了工程配合款嚴重對立，並引起全國輿論關注，除民進黨全黨力挺賴清德，拒絕議員的工程配合款外，連當時的總統馬英九、行政院長吳敦義也表達支持賴清德的態度，民意幾乎一面倒支持賴，讓反對的議員也飽受外界壓力。

期間，賴清德一一造訪各黨團，讓整起事件有了轉圜空間，反對派議員也釋出善意。最後，在民意支持下，成功取消工程配合款，結束長達一、二個月的府會僵局。