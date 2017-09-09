誰腳臭…這隻狗一聞就知

2017-09-09

〔國際中心／綜合報導〕日本「Next Technology」新創公司製造了名為「鼻小將（Hana-chan，左）」的「逐臭」機器犬，這隻身長僅十五公分的可愛機器狗，鼻上裝有可偵測氣味的感應器，若聞到例如腳臭等臭味，除吠叫外，還會噴出芳香劑除臭；如果臭到難以忍受，「鼻小將」則會暈過去。

新創公司研發構想源自一名男性的請求，由於其女兒曾說他的腳丫子很難聞，因此他很想知道自己的腳到底有多臭。該公司擬於明年初發售「鼻小將」，售價逾十萬日圓（約二．八萬台幣）。