2017-09-09

〔記者張慧雯／台北報導〕樂陞昨舉行第二次股東會，因出席股權不足，兩度延後股東會召開時間，但截至早上十點出席股權僅三十五．二七％，未達過半門檻，樂陞代理董事長何嘉興黯然宣布流會。由於樂陞未能召開股東會補選獨董，櫃買中心決議，樂陞自十月十九日起下櫃，震驚近兩萬名散戶投資人。

近2萬散戶投資人震驚

櫃買中心昨晚公告，樂陞九月八日第二次股東常會因出席率不足而再次流會，導致獨立董事補選未能如期完成，且樂陞未提出有效具體措施改善轉投資架構以保障股東權益，櫃買中心兩度展延樂陞停止交易期限，但樂陞仍未完成改善停止交易之事由，因此依櫃買業務規定「停止買賣六個月後仍未恢復有價證券櫃檯買賣」及「其他有必要終止櫃檯買賣」等情事，自十月十九日起終止櫃檯買賣。

聽到樂陞即將下櫃的消息，樂陞收購自救會成員大驚，頻頻留言詢問：「能在十月十九日之前開第三次股東會嗎？」也有人說：「散戶怎麼這麼不團結，明明六千多人的自救會，出席率還這麼低。」

出席率不足 股東會二度流會

樂陞顧問丁萬鳴表示，「主管機關按規定辦理，我們也沒辦法」，但樂陞還是公開發行公司，第三次股東會還是要辦的，若是股東會開得成、改選董監事，還是能再向櫃買中心再度申請掛牌。

何嘉興昨宣布散會後，與小股東座談約一個半小時。他無奈表示：「有一．九萬名股東願意去投保中心登記、對樂陞董監事提起告訴，但卻不願意來開股東會，其實大家同心、團結一致，趕快改選董事，讓樂陞順利復牌，才是最正確的處理方式。」他再三呼籲：「就算太遠不能來，也可以透過網路投票，散戶持有的股數絕對超過五成。」

丁萬鳴也表示，股東要想清楚，對百尺竿頭提告、扣押樂陞股票，但也要股票恢復交易，這些擔保品才能變現、清償，如今大家都不來開股東會，等到股票變成壁紙，到底對誰有利？他說，第三次股東會可能尋找願意出面的股東，湊到持股達八％，再以徵求委託書的方式，期待出席股權可以過半，順利召開股東會改選董監事。